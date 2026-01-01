Oui, les extensions .in sont aussi performantes et sécurisées que les autres domaines de premier niveau. Elles sont particulièrement intéressantes si vous souhaitez vendre vos services et lancer votre marque en Inde.

Même si vous possédez déjà un domaine de premier niveau générique comme .net ou .org, obtenir un TLD .in reste une excellente stratégie marketing. Par exemple, vous pouvez créer un site web dont le contenu est spécifiquement adapté aux intérêts des clients indiens, ce qui augmentera vos chances de conversion.