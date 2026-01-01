Calme, serein et posé

L'extension .cool est idéale pour les influenceurs, les designers, les artistes, les marques lifestyle, les YouTubeurs et les startups originales. Elle convient également aux lancements de produits, aux projets passionnants, aux clubs ou aux contenus ludiques, culturels ou décalés.

Si votre marque prospère grâce à l'originalité, l'humour ou son attrait pour les jeunes, .cool est fait pour vous.