Optez pour un domaine .cool pour rester tendance
CHF 42.69ÉCONOMISEZ 89 %CHF 4.89 /1ère année
Un domaine .cool est idéal pour les influenceurs, les marques ou les créateurs de contenu qui souhaitent se démarquer grâce à une adresse web originale et amusante.
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
L'extension .cool est idéale pour les influenceurs, les designers, les artistes, les marques lifestyle, les YouTubeurs et les startups originales. Elle convient également aux lancements de produits, aux projets passionnants, aux clubs ou aux contenus ludiques, culturels ou décalés.
Si votre marque prospère grâce à l'originalité, l'humour ou son attrait pour les jeunes, .cool est fait pour vous.
Pourquoi choisir un nom de domaine en .cool ?
Un domaine en .cool est ludique, facile à mémoriser et ouvre la voie à une stratégie de marque astucieuse. Il permet à votre contenu de se démarquer parmi la multitude de domaines au ton sérieux et offre à votre public une expérience mémorable.
Que vous cherchiez à devenir viral, à fidéliser une audience ou simplement à affirmer votre style, .cool ajoute de la personnalité à votre nom sans fioritures.
Affirmez votre style. Enregistrez votre domaine .cool dès aujourd'hui et donnez à votre site un nom aussi audacieux que votre marque.