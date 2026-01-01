.fr domain

Nom de domaine .fr : trois avantages considérables

Les clients français apprécient les entreprises locales et les services adaptés en français. Avec un nom de domaine .fr, vous montrerez votre engagement envers le marché et deviendrez instantanément plus fiable.

Les noms de domaine .fr sont plus accessibles que les noms de domaine .com. Vous pourrez ainsi choisir plus facilement l'adresse de votre site et bénéficierez d'un meilleur classement dans les résultats de recherche, car Google privilégie les extensions de nom de domaine nationales dans les recherches locales.

Prenez de l'avance sur vos concurrents et sur les voleurs de noms de domaine et obtenez votre adresse de site web .fr dès aujourd'hui.