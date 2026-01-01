Sécurisez votre espace avec un domaine .insure
CHF 67.69ÉCONOMISEZ 93 %CHF 4.89 /1ère année
Un domaine .insure contribue à positionner votre site web comme un fournisseur de confiance.
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi enregistrer un domaine .insure ?
Mettez en valeur votre expertise et inspirez confiance grâce à un domaine qui parle de lui-même.
- Présentez vos services d'assurance avec un nom de domaine professionnel et fiable.
- Facilitez la recherche de votre entreprise par vos clients lorsqu'ils recherchent des polices ou des devis en ligne.
- Choisissez un nom de domaine en lien avec votre secteur d'activité pour renforcer votre message et votre offre.
- Choisissez le nom de domaine idéal sans vous contenter des options limitées en .com.
Que signifie un domaine .insure ?
Un domaine .insure est un domaine de premier niveau dédié aux professionnels et aux compagnies d'assurance. Il convient parfaitement aux courtiers, agents, comparateurs et plateformes proposant une gamme de couvertures.
Cette extension explique clairement à vos visiteurs ce que fait votre entreprise, contribuant ainsi à instaurer la confiance, à améliorer votre visibilité et à créer une identité en ligne cohérente. Que vous visiez des particuliers, des entreprises ou des marchés de niche, l'extension .insure confère à votre site web un avantage certain.
Démarquez-vous sur un marché concurrentiel grâce à un nom de domaine conçu pour les professionnels de l'assurance.
Informations de domaine pour .insure
TLD
.insure
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15