Qu'est-ce qu'un domaine .coach ?

.coach s'adresse aux mentors et aux formateurs, des entraîneurs sportifs aux formateurs en ligne. Il permet d'attirer des clients en quête d'expertise et de conseils.
Sécurisez votre domaine .coach et développez votre marque personnelle dans le coaching et la formation.
Pourquoi choisir un domaine .coach ?

  • Conçu pour les coachs, formateurs et consultants de tous les secteurs
  • Affirme instantanément l'expertise et le savoir-faire
  • Renforce l'autorité de la marque personnelle et des services professionnels
  • Mémorable et ciblé, il améliore la visibilité dans les résultats de recherche
