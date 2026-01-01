Sim, as extensões .in são tão boas e seguras quanto outros domínios de nível superior. Elas são especialmente ótimas se você deseja vender seus serviços e lançar sua marca na Índia.

Mesmo que você já possua um domínio de nível superior genérico como .net ou .org, obter um domínio .in ainda é uma boa ideia de marketing. Por exemplo, você pode criar um site com conteúdo especificamente direcionado aos interesses dos clientes indianos, aumentando a probabilidade de conversão.