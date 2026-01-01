Dê à sua visão bases sólidas com um domínio .land.
R$ 263,99ECONOMIZE 75%R$ 65,99 /1º ano
Escolha um domínio .land para exibir imóveis, promover empreendimentos ao ar livre ou criar uma forte presença digital para empresas focadas em terrenos.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Crie seu próprio domínio .land e faça dele sua base digital.
O domínio .land está profundamente ligado a lugar, propriedade ou propósito. Seja você um incorporador imobiliário, um fotógrafo de paisagens, um agricultor ou um pioneiro digital construindo uma comunidade virtual, o .land dá à sua marca um senso de localização.
Tangível, abrangente e notavelmente seu, um domínio .land é uma declaração de que você não está apenas criando um site – você está convidando outras pessoas para o seu mundo.
Do solo ao crescimento, comece com um domínio .land.
Para portfólios imobiliários, iniciativas ecológicas, refúgios no campo, terrenos digitais ou qualquer outra visão, o domínio .land se adapta perfeitamente. Use este TLD exclusivo para mostrar ao seu público que sua história está enraizada em algo real e que há um lugar para eles nela.
Para marcas nos setores de agricultura, paisagismo e vida ao ar livre, o domínio .land transmite muita informação sem precisar dizer muito. É perfeito para brochuras, placas e buscas online, com um alcance potencial que vai além do físico. Criadores de conteúdo digital que desenvolvem espaços metaversos ou plataformas de imóveis virtuais também podem usar o .land para estabelecer uma identidade.
Ainda à procura de um nome que lhe transmita a sensação de lar? Combine a sua marca com um domínio .land para criar algo memorável, descritivo e pronto para crescer. Registe o seu domínio .land hoje mesmo e transforme a sua visão num destino.