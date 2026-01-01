Seja ágil com um domínio .pictures
R$ 104,99ECONOMIZE 67%R$ 34,99 /1º ano
Seja para compartilhar memórias ou exibir seu trabalho, um domínio .pictures ajudará você a se destacar.
O que é um domínio .pictures?
Um domínio .pictures é uma extensão clara e criativa, perfeita para fotógrafos, criadores de conteúdo, artistas ou qualquer pessoa que compartilhe conteúdo visual online. É expressivo, fácil de lembrar e ajuda seu site a se destacar das opções genéricas.
Ideal para galerias pessoais, salas de cinema ou projetos colaborativos, esta extensão de domínio permite que seus elementos visuais sejam o centro das atenções.
Por que escolher um domínio .pictures?
Um domínio .pictures é ao mesmo tempo único e prático.
- Os visitantes saberão o que esperar antes de clicarem.
- Mostre seu trabalho ou suas memórias com um domínio que ajudará você a construir uma marca pessoal.
- Escolha o domínio exato que você deseja, sem depender da disponibilidade do .com.
Seja para transformar suas fotos em arte ou compartilhar memórias queridas, um domínio .pictures garantirá que elas sejam eternizadas.
Registre seu domínio .pictures hoje mesmo e comece a compartilhar suas memórias.
Informações de domínio para .pictures
TLD
.pictures
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09