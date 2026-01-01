O que é um domínio .pictures?

Um domínio .pictures é uma extensão clara e criativa, perfeita para fotógrafos, criadores de conteúdo, artistas ou qualquer pessoa que compartilhe conteúdo visual online. É expressivo, fácil de lembrar e ajuda seu site a se destacar das opções genéricas.

Ideal para galerias pessoais, salas de cinema ou projetos colaborativos, esta extensão de domínio permite que seus elementos visuais sejam o centro das atenções.