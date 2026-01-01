Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O que é um domínio .ist?

O domínio .ist é uma extensão baseada em localização que representa Istambul, uma das cidades mais dinâmicas e criativas do mundo. É ideal para empresas locais, artistas, startups ou organizações que desejam destacar sua conexão com a cidade.
Quer você administre um restaurante, um projeto cultural ou um portfólio pessoal, um domínio .ist coloca você instantaneamente no coração de Istambul.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

Por que registrar um domínio .ist?

  • É ótimo para quem tem como público-alvo a cidade ou seus arredores.
  • É curto e significativo. É limpo, específico para o local e fácil de lembrar.
  • É ideal para turismo, cultura e negócios. Você pode usá-lo para promover eventos, vender serviços ou compartilhar sua história.
Celebre a sua identidade local. Um domínio .ist liga com orgulho a sua marca à cultura, energia e reputação de Istambul.
