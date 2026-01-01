O que é um domínio .ist?

O domínio .ist é uma extensão baseada em localização que representa Istambul, uma das cidades mais dinâmicas e criativas do mundo. É ideal para empresas locais, artistas, startups ou organizações que desejam destacar sua conexão com a cidade.

Quer você administre um restaurante, um projeto cultural ou um portfólio pessoal, um domínio .ist coloca você instantaneamente no coração de Istambul.