Seja você uma marca em Istambul ou esteja criando algo local, um domínio .ist confere ao seu site uma identidade autêntica.
O que é um domínio .ist?
O domínio .ist é uma extensão baseada em localização que representa Istambul, uma das cidades mais dinâmicas e criativas do mundo. É ideal para empresas locais, artistas, startups ou organizações que desejam destacar sua conexão com a cidade.
Quer você administre um restaurante, um projeto cultural ou um portfólio pessoal, um domínio .ist coloca você instantaneamente no coração de Istambul.
Por que registrar um domínio .ist?
- É ótimo para quem tem como público-alvo a cidade ou seus arredores.
- É curto e significativo. É limpo, específico para o local e fácil de lembrar.
- É ideal para turismo, cultura e negócios. Você pode usá-lo para promover eventos, vender serviços ou compartilhar sua história.
Celebre a sua identidade local. Um domínio .ist liga com orgulho a sua marca à cultura, energia e reputação de Istambul.
