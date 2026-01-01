Onde o seu negócio encontra a sua marca

A extensão de domínio .llc foi criada especificamente para Sociedades de Responsabilidade Limitada (LLC). Se sua empresa estiver legalmente registrada como uma LLC, esse domínio demonstra aos seus potenciais clientes e parceiros que você é uma empresa séria.

Ter um ".llc" no endereço web da sua empresa alinha sua identidade legal à sua presença online. Isso demonstra que você não é apenas mais um negócio online, mas sim uma entidade registrada com uma base profissional.