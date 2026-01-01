Construa confiança e credibilidade com um domínio .llc.
Ideal para Sociedades de Responsabilidade Limitada, um domínio .llc causa uma primeira impressão profissional.
Onde o seu negócio encontra a sua marca
A extensão de domínio .llc foi criada especificamente para Sociedades de Responsabilidade Limitada (LLC). Se sua empresa estiver legalmente registrada como uma LLC, esse domínio demonstra aos seus potenciais clientes e parceiros que você é uma empresa séria.
Ter um ".llc" no endereço web da sua empresa alinha sua identidade legal à sua presença online. Isso demonstra que você não é apenas mais um negócio online, mas sim uma entidade registrada com uma base profissional.
Por que escolher um domínio .llc?
A extensão .llc é ideal para Sociedades de Responsabilidade Limitada (LLC) registradas de todos os portes, desde empreendedores individuais até startups em crescimento. Versátil para diversos setores – seja consultoria, tecnologia, varejo ou imobiliário – este domínio fortalece sua posição profissional.
É também uma ótima opção para empresas que operam em regiões onde a estrutura de LLC (Sociedade de Responsabilidade Limitada) é amplamente reconhecida e confiável. Com um domínio .llc, seu site transmite instantaneamente legitimidade tanto para o público local quanto internacional.
Ótimos nomes de domínio não duram para sempre. Se outra pessoa registrar o domínio .llc que você estava de olho, ele será dela. Portanto, garanta o seu domínio antes que alguém construa sua marca em cima dele.