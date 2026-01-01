Alcance o público certo com um domínio .cyou
R$ 87,99ECONOMIZE 93%R$ 5,99 /1º ano
Um domínio totalmente novo para a nova geração de criadores antenados em tecnologia.
O que é um domínio .cyou?
Abreviação de "See You" (Até logo), a extensão de domínio .cyou foi criada para influenciadores de mídias sociais e diretores criativos que desejam ter visibilidade online. Seja criando animações premiadas ou apresentando vídeos ao vivo, você pode contar com o .cyou quando o mundo todo estiver assistindo.
Registre um domínio .cyou hoje mesmo e comece a atrair mais atenção para o seu conteúdo. Seja rápido — este novo domínio de nível superior está ganhando popularidade rapidamente.
Por que escolher um domínio .cyou?
- Abreviação de “see you” (até logo), ideal para públicos mais jovens e marcas criativas
- Aberto a todos, sem restrições
- Divertido, moderno e fácil de lembrar para sites pessoais ou redes sociais
- Alta disponibilidade, facilitando a obtenção de nomes cativantes.