O que é um domínio .ag?

O .ag é o domínio de nível superior de código de país (ccTLD) oficial de Antígua e Barbuda, uma nação composta por ilhas gêmeas, localizada no Caribe. Ao longo dos anos, essa extensão se tornou popular entre negócios de língua alemã, já que “AG” significa, simplesmente, uma empresa de capital aberto em alemão.

O termo “AG” também lembra agricultura, o que torna um domínio .ag perfeito para quem vende legumes, frutas e laticínios frescos. Garanta seu domínio .ag agora e comece a aproveitar seus diversos usos!