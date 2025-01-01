Entre em mercados diversos com um domínio .ag
O que é um domínio .ag?
O .ag é o domínio de nível superior de código de país (ccTLD) oficial de Antígua e Barbuda, uma nação composta por ilhas gêmeas, localizada no Caribe. Ao longo dos anos, essa extensão se tornou popular entre negócios de língua alemã, já que “AG” significa, simplesmente, uma empresa de capital aberto em alemão.
O termo “AG” também lembra agricultura, o que torna um domínio .ag perfeito para quem vende legumes, frutas e laticínios frescos. Garanta seu domínio .ag agora e comece a aproveitar seus diversos usos!
Por que registrar um domínio .ag?
Embora seja um TLD de código de país, qualquer pessoa pode registrar um domínio .ag sem restrições, independentemente de onde more.
Você pode usar este domínio versátil para mirar nos moradores de Antígua e Barbuda e nos países de língua alemã, além de se envolver em indústrias específicas como produção agrícola e pecuária – tudo é possível.