Expanda seus negócios no Japão com um domínio .jp.
Conecte-se com o público japonês com um domínio que diga "Made in Japan".
O que é um domínio .jp?
.jp é o domínio de topo de código de país (ccTLD) do Japão. Como apenas empresas oficialmente registradas sob a legislação japonesa podem registrar um domínio .jp, possuir um significa conquistar a confiança dos consumidores japoneses.
Mostre que seu site atende à cultura japonesa e aceita pagamentos em ienes com a extensão .jp hoje mesmo. Corra – não deixe que concorrentes ou especuladores de domínio roubem seu endereço web ideal.
Por que escolher um domínio .jp?
- Domínio de nível superior de código de país (ccTLD) oficial do Japão, altamente confiável para os consumidores locais
- Disponível para entidades com presença no Japão (sujeito a elegibilidade)
- Melhora o desempenho de SEO em buscas locais no Japão
- Constrói credibilidade em um dos maiores mercados online do mundo.