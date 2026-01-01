Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Construa seu futuro em um domínio .industries

R$  290,99ECONOMIZE 79%
R$  60,99 /1º ano

Um domínio .industries agrega peso e profissionalismo à sua marca.

.industries
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

Por que escolher um domínio .industries?

Dê à sua empresa um nome de domínio que reflita escala, especialização e propósito.
  • Reforce seu setor e alinhe sua marca com um domínio voltado para manufatura, produção ou indústria pesada.
  • Crie uma presença forte e confiável em um ambiente B2B competitivo.
  • Use seu domínio para atrair mercados específicos, de logística e energia a fabricação e muito mais.
  • Ajude clientes, parceiros e fornecedores a entenderem seu foco rapidamente.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .industries?

Um domínio .industries é um domínio profissional de nível superior criado para empresas, associações e inovadores que atuam no setor industrial. É ideal para fabricantes, empresas de engenharia, provedores de logística e plataformas de serviços B2B.
Com um domínio .industries, seu site se torna mais direcionado, relevante e memorável. Ele fala a língua do seu mercado, ajudando você a se conectar, competir e crescer.
Cause uma forte impressão com um domínio criado para negócios.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Ver mais

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.