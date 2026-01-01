Construa seu futuro em um domínio .industries
R$ 290,99ECONOMIZE 79%R$ 60,99 /1º ano
Um domínio .industries agrega peso e profissionalismo à sua marca.
Por que escolher um domínio .industries?
Dê à sua empresa um nome de domínio que reflita escala, especialização e propósito.
- Reforce seu setor e alinhe sua marca com um domínio voltado para manufatura, produção ou indústria pesada.
- Crie uma presença forte e confiável em um ambiente B2B competitivo.
- Use seu domínio para atrair mercados específicos, de logística e energia a fabricação e muito mais.
- Ajude clientes, parceiros e fornecedores a entenderem seu foco rapidamente.
O que é um domínio .industries?
Um domínio .industries é um domínio profissional de nível superior criado para empresas, associações e inovadores que atuam no setor industrial. É ideal para fabricantes, empresas de engenharia, provedores de logística e plataformas de serviços B2B.
Com um domínio .industries, seu site se torna mais direcionado, relevante e memorável. Ele fala a língua do seu mercado, ajudando você a se conectar, competir e crescer.
Cause uma forte impressão com um domínio criado para negócios.