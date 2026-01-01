O que significa um domínio .ski?

Um domínio .ski é um domínio de nível superior especializado, criado para todos os envolvidos com esqui e esportes de inverno. Resorts, lojas de aluguel, instrutores, marcas, blogueiros e operadores turísticos o utilizam para sinalizar o que fazem e a quem atendem.

Isso traz clareza, aumenta a confiança e ajuda seu site a se destacar em um mercado competitivo. Seja para criar uma plataforma de destinos ou uma marca de estilo de vida, o domínio .ski define o tom certo.

Pronto para deixar sua marca na montanha? Registre seu domínio .ski hoje mesmo.