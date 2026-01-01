Leve sua marca a novos patamares com um domínio .ski
R$ 411,99ECONOMIZE 69%R$ 126,99 /1º ano
Um domínio .ski conecta seu site diretamente às pistas de esqui.
Por que registrar um domínio .ski?
Crie seu nicho no mundo dos esportes de inverno com um domínio feito sob medida para as pistas.
- Mostre aos esquiadores e praticantes de snowboard que eles estão no lugar certo à primeira vista.
- Faça com que seu nome de domínio seja tão memorável quanto a vista do topo da montanha.
- Ajude as pessoas a encontrarem seus serviços ou conteúdo quando estiverem planejando a próxima viagem ou comprando equipamentos novos.
- Lance um site para um resort, venda equipamentos de inverno, promova passeios ou administre um blog sobre esportes na neve – tudo se encaixa.
O que significa um domínio .ski?
Um domínio .ski é um domínio de nível superior especializado, criado para todos os envolvidos com esqui e esportes de inverno. Resorts, lojas de aluguel, instrutores, marcas, blogueiros e operadores turísticos o utilizam para sinalizar o que fazem e a quem atendem.
Isso traz clareza, aumenta a confiança e ajuda seu site a se destacar em um mercado competitivo. Seja para criar uma plataforma de destinos ou uma marca de estilo de vida, o domínio .ski define o tom certo.
Pronto para deixar sua marca na montanha? Registre seu domínio .ski hoje mesmo.
Informações de domínio para .ski
TLD
.ski
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09