Unindo pessoas, um bate-papo de cada vez.

Informe aos visitantes exatamente o que esperar com a extensão de domínio .chat. É a opção perfeita para plataformas que priorizam a comunicação bidirecional, sejam canais de suporte ao cliente, salas de bate-papo da comunidade, páginas de destino de podcasts ou serviços de chatbot com IA.

Além de gerar engajamento, um domínio .chat ajuda a comunicar sua marca em um espaço online concorrido. Mais importante ainda, transmite um tom humano, amigável e acessível que convida os usuários a interagir.