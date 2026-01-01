Inicie conversas online com um domínio .chat
R$ 290,99ECONOMIZE 89%R$ 32,99 /1º ano
O domínio .chat acolhe todos os tipos de diálogo – seja você um apresentador de podcast, um usuário oferecendo suporte ao vivo, um construtor de comunidade ou um lançador de um serviço de mensagens que conecta pessoas.
Unindo pessoas, um bate-papo de cada vez.
Informe aos visitantes exatamente o que esperar com a extensão de domínio .chat. É a opção perfeita para plataformas que priorizam a comunicação bidirecional, sejam canais de suporte ao cliente, salas de bate-papo da comunidade, páginas de destino de podcasts ou serviços de chatbot com IA.
Além de gerar engajamento, um domínio .chat ajuda a comunicar sua marca em um espaço online concorrido. Mais importante ainda, transmite um tom humano, amigável e acessível que convida os usuários a interagir.
Dê à sua marca um domínio que fale com o seu público.
Um domínio .chat permite posicionar seu site como um espaço para conversas ativas e contínuas. É a escolha ideal para empresas que desejam ouvir e responder.
Criadores de conteúdo e influenciadores também podem se beneficiar ao escolher um domínio .chat. Se a sua marca se baseia na interação com o público, esse domínio ajuda a transformar a atenção em diálogo e os espectadores em participantes.
Se a conversa é o cerne da sua marca, um domínio .chat deixa isso bem claro. E como nomes de domínio criativos estão se esgotando rapidamente, agora é a hora de registrar o seu nome .chat ideal antes que outra pessoa o faça.