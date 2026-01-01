Receba seus clientes gregos com um domínio .gr
R$ 87,99 /1º ano
Garanta um domínio .gr e crie sua própria história online na terra dos deuses.
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .gr?
Como domínio de topo de código de país (ccTLD) oficial da Grécia, o .gr é adequado tanto para empresas locais quanto para empresas globais com fortes laços com a nação histórica.
Garanta já o seu domínio .gr e mostre aos visitantes que a sua marca está profundamente ligada à rica herança e ao encanto intemporal da Grécia. Seja rápido – não deixe que concorrentes, especuladores de domínios e hackers usem o nome que você escolheu.
Por que escolher um domínio .gr?
- Domínio de nível superior de código de país (ccTLD) oficial da Grécia, ideal para atingir clientes gregos
- Aberto a indivíduos e empresas com presença na UE
- Cria confiança com o público de língua grega
- Melhora o posicionamento nos resultados de busca locais na Grécia.