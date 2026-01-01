O que é um domínio .gr?

Como domínio de topo de código de país (ccTLD) oficial da Grécia, o .gr é adequado tanto para empresas locais quanto para empresas globais com fortes laços com a nação histórica.

Garanta já o seu domínio .gr e mostre aos visitantes que a sua marca está profundamente ligada à rica herança e ao encanto intemporal da Grécia. Seja rápido – não deixe que concorrentes, especuladores de domínios e hackers usem o nome que você escolheu.