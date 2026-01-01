Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Que a diversão comece com um domínio .games

Todo mundo, até a vovó, adora jogar videogame. Aliás, a indústria de jogos eletrônicos deixou de ser um passatempo para se tornar um setor multibilionário, gerando mais de US$ 282 bilhões em receita só em 2024.
Se você é um desenvolvedor de jogos ou streamer, agora é o momento perfeito para registrar seu domínio .games e atrair jogadores do mundo todo.
Quem deve registrar um domínio .games?

A extensão .games é uma combinação perfeita para editoras de videogames, varejistas de produtos de jogos e streamers ao vivo que buscam se conectar com fãs de jogos mais dedicados.
Equipes de eSports podem usar esse domínio para promover seus próximos torneios e construir uma base de fãs leais online. Se você simplesmente gosta de compartilhar os últimos lançamentos de consoles e jogos, o .games também é uma ótima opção para um endereço de blog memorável.
