Trilhe seu caminho para a glória com um domínio .games
R$ 213,99ECONOMIZE 69%R$ 65,99 /1º ano
Registre seu domínio .games e conquiste a apaixonada comunidade gamer.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Que a diversão comece com um domínio .games
Todo mundo, até a vovó, adora jogar videogame. Aliás, a indústria de jogos eletrônicos deixou de ser um passatempo para se tornar um setor multibilionário, gerando mais de US$ 282 bilhões em receita só em 2024.
Se você é um desenvolvedor de jogos ou streamer, agora é o momento perfeito para registrar seu domínio .games e atrair jogadores do mundo todo.
Quem deve registrar um domínio .games?
A extensão .games é uma combinação perfeita para editoras de videogames, varejistas de produtos de jogos e streamers ao vivo que buscam se conectar com fãs de jogos mais dedicados.
Equipes de eSports podem usar esse domínio para promover seus próximos torneios e construir uma base de fãs leais online. Se você simplesmente gosta de compartilhar os últimos lançamentos de consoles e jogos, o .games também é uma ótima opção para um endereço de blog memorável.