Abra sua sala de aula com um domínio .education

Seja você um professor particular autônomo ou administre uma escola, um domínio .education é perfeito para representar seus serviços.

O que é um domínio .education?

.education é um domínio de nível superior (TLD) que destaca sua presença online no setor educacional. Qualquer pessoa pode registrar essa extensão de domínio – não importa se você ensina inglês, canto, programação ou dança. Isso torna o .education uma ótima alternativa ao domínio .edu, que está disponível apenas para instituições de ensino superior credenciadas.
Registre hoje mesmo seu próprio domínio .education e aumente sua credibilidade.
Por que registrar um domínio .education?

  • Ideal para escolas, universidades, centros de treinamento e plataformas de e-learning
  • Aberto a todos, sem requisitos de elegibilidade rigorosos
  • Transmite imediatamente autoridade no setor educacional
  • Cria confiança com alunos, pais e profissionais.
