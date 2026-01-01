Abra sua sala de aula com um domínio .education
R$ 224,99ECONOMIZE 44%R$ 126,99 /1º ano
Seja você um professor particular autônomo ou administre uma escola, um domínio .education é perfeito para representar seus serviços.
O que é um domínio .education?
.education é um domínio de nível superior (TLD) que destaca sua presença online no setor educacional. Qualquer pessoa pode registrar essa extensão de domínio – não importa se você ensina inglês, canto, programação ou dança. Isso torna o .education uma ótima alternativa ao domínio .edu, que está disponível apenas para instituições de ensino superior credenciadas.
Registre hoje mesmo seu próprio domínio .education e aumente sua credibilidade.
Por que registrar um domínio .education?
- Ideal para escolas, universidades, centros de treinamento e plataformas de e-learning
- Aberto a todos, sem requisitos de elegibilidade rigorosos
- Transmite imediatamente autoridade no setor educacional
- Cria confiança com alunos, pais e profissionais.