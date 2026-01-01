O que é um domínio .education?

.education é um domínio de nível superior (TLD) que destaca sua presença online no setor educacional. Qualquer pessoa pode registrar essa extensão de domínio – não importa se você ensina inglês, canto, programação ou dança. Isso torna o .education uma ótima alternativa ao domínio .edu, que está disponível apenas para instituições de ensino superior credenciadas.

Registre hoje mesmo seu próprio domínio .education e aumente sua credibilidade.