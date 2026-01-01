Mais do que apenas um TLD (domínio de nível superior).

O domínio .care é adequado para uma ampla gama de profissionais e organizações – prestadores de serviços de saúde, coaches de bem-estar, serviços de saúde mental, organizações sem fins lucrativos e plataformas de apoio.

É também uma ótima opção para empresas focadas em produtos de autocuidado, serviços familiares, cuidados com animais de estimação ou cuidados com idosos – qualquer pessoa que ofereça um serviço baseado em gentileza e apoio.