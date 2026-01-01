Demonstre compaixão e cuidado através do seu endereço web.
R$ 279,99ECONOMIZE 65%R$ 98,99 /1º ano
Um domínio .care é ótimo para profissionais de saúde, cuidadores e serviços de apoio oferecerem ajuda e recursos online.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Mais do que apenas um TLD (domínio de nível superior).
O domínio .care é adequado para uma ampla gama de profissionais e organizações – prestadores de serviços de saúde, coaches de bem-estar, serviços de saúde mental, organizações sem fins lucrativos e plataformas de apoio.
É também uma ótima opção para empresas focadas em produtos de autocuidado, serviços familiares, cuidados com animais de estimação ou cuidados com idosos – qualquer pessoa que ofereça um serviço baseado em gentileza e apoio.
Por que usar um domínio .care?
Um domínio .care agrega significado e confiança à sua identidade online. Ele ajuda os visitantes a entenderem sua missão imediatamente e cria uma forte conexão emocional desde o primeiro clique.
É simples, distinto e impactante – especialmente se as suas opções habituais de domínio não estiverem disponíveis. Além disso, demonstra que você não está apenas oferecendo um serviço, mas sim cuidado.
Pronto para criar uma presença online mais acolhedora? Registre seu domínio .care hoje mesmo e conecte-se com as pessoas que mais precisam de você.