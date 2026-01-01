O que é um domínio .pw?

Originalmente reservado para os residentes de Palau, um arquipélago na Oceania, o domínio .pw agora está acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Significando "Professional Web" (Web Profissional), o .pw é ideal para profissionais que buscam um nome de domínio de nível superior (TLD) curto e fácil de lembrar.

Seja você advogado, médico ou desenvolvedor de software, mostre ao mundo que você é excelente no que faz com um domínio .pw hoje mesmo.