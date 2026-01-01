Construa sua marca profissional com um domínio .pw.
Garanta um domínio .pw e estabeleça-se como um especialista em sua área.
O que é um domínio .pw?
Originalmente reservado para os residentes de Palau, um arquipélago na Oceania, o domínio .pw agora está acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Significando "Professional Web" (Web Profissional), o .pw é ideal para profissionais que buscam um nome de domínio de nível superior (TLD) curto e fácil de lembrar.
Seja você advogado, médico ou desenvolvedor de software, mostre ao mundo que você é excelente no que faz com um domínio .pw hoje mesmo.
Por que escolher um domínio .pw?
- Originalmente o ccTLD de Palau, agora comercializado como “Professional Web”
- Acessível e amplamente disponível
- Ótimo para profissionais e empresas que desejam uma identidade visual única
- Curto e flexível para públicos globais