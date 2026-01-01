O que é um domínio .rip?

O domínio .rip foi criado para homenagens, tributos e para honrar aqueles que já partiram. É a escolha perfeita para sites memoriais pessoais ou para organizações focadas em preservar legados.

Seja para criar um memorial para alguém especial ou uma homenagem a uma figura icônica, um domínio .rip transmite instantaneamente respeito, lembrança e reverência.