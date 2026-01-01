.pictures डोमेन के साथ तेज़ी से काम करें
₹ 1,569.0066% की बचत₹ 529.00 /पहला वर्ष
चाहे आप यादें साझा कर रहे हों या अपना काम प्रदर्शित कर रहे हों, .pictures डोमेन आपको अलग दिखने में मदद करेगा।
.pictures डोमेन क्या है?
.pictures डोमेन स्पष्ट और रचनात्मक एक्सटेंशन है, जो फोटोग्राफरों, कंटेंट क्रिएटर्स, कलाकारों या ऑनलाइन विजुअल कंटेंट शेयर करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही है। यह अभिव्यंजक है, याद रखने में आसान है और आपकी वेबसाइट को सामान्य विकल्पों से अलग दिखाने में मदद करता है।
व्यक्तिगत गैलरी, मूवी थिएटर या सहयोगी परियोजनाओं के लिए आदर्श, यह डोमेन एक्सटेंशन आपके दृश्यों को केंद्र में आने देता है।
.pictures डोमेन क्यों चुनें?
.pictures डोमेन अद्वितीय और व्यावहारिक दोनों है। ul> विज़िटर क्लिक करने से पहले ही जान जाएंगे कि उन्हें क्या देखने को मिलेगा। अपने काम या यादों को ऐसे डोमेन के साथ प्रदर्शित करें जो आपको अपना व्यक्तिगत ब्रांड बनाने में मदद करेगा। अपनी पसंद का डोमेन चुनें, .com की उपलब्धता पर निर्भर न रहें। ul>
चाहे आप अपनी तस्वीरों को कला में बदल रहे हों या अनमोल यादें साझा कर रहे हों, एक .pictures डोमेन यह सुनिश्चित करेगा कि वे हमेशा के लिए सुरक्षित रहें।
आज ही अपना .pictures डोमेन रजिस्टर करें और यादें साझा करना शुरू करें।
.pictures के लिए डोमेन जानकारी
टीएलडी
.pictures
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44