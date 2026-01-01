.support डोमेन के साथ महत्वपूर्ण समय पर उपस्थित रहें
₹ 2,799.0078% की बचत₹ 609.00 /पहला वर्ष
तकनीकी सहायता, सामुदायिक सहायता या ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त।
.support डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
अपने डोमेन को समाधान, मार्गदर्शन या सहायता के लिए एक विश्वसनीय स्थान में बदलें।
- स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करें – उपयोगकर्ताओं को यह बताएं कि वे एक समर्पित सहायता संसाधन तक पहुँच गए हैं।
- एक ऐसा डोमेन प्रदान करें जो विश्वसनीयता, सहायता और सुलभता का संकेत देता हो।
- लोगों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, संपर्क जानकारी या सहायता लेख ढूँढना आसान बनाएँ।
- इसका उपयोग ग्राहक सेवा पोर्टल, दान पृष्ठ, मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफ़ॉर्म आदि के लिए करें।
.support डोमेन क्या है?
.support डोमेन एक सेवा-उन्मुख शीर्ष-स्तरीय डोमेन है जो सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले व्यवसायों, गैर-लाभकारी संगठनों और समुदायों के लिए आदर्श है। इसका उपयोग आमतौर पर नॉलेज बेस, सपोर्ट सेंटर, डोनेशन हब और कस्टमर सर्विस माइक्रोसाइट्स के लिए किया जाता है।
चाहे आप ग्राहकों को समस्याओं का निवारण करने में मदद कर रहे हों, कमजोर समुदायों का समर्थन कर रहे हों या संसाधन साझा कर रहे हों, यह एक्सटेंशन आपके डोमेन को उद्देश्य, स्पष्टता और विश्वास प्रदान करता है - सब कुछ एक ही शब्द में।
अपने समर्थकों को ढूंढना और उन पर भरोसा करना आसान बनाएं।
.support के लिए डोमेन जानकारी
टीएलडी
.support
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44