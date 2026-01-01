.support डोमेन क्या है?

.support डोमेन एक सेवा-उन्मुख शीर्ष-स्तरीय डोमेन है जो सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले व्यवसायों, गैर-लाभकारी संगठनों और समुदायों के लिए आदर्श है। इसका उपयोग आमतौर पर नॉलेज बेस, सपोर्ट सेंटर, डोनेशन हब और कस्टमर सर्विस माइक्रोसाइट्स के लिए किया जाता है।

चाहे आप ग्राहकों को समस्याओं का निवारण करने में मदद कर रहे हों, कमजोर समुदायों का समर्थन कर रहे हों या संसाधन साझा कर रहे हों, यह एक्सटेंशन आपके डोमेन को उद्देश्य, स्पष्टता और विश्वास प्रदान करता है - सब कुछ एक ही शब्द में।

अपने समर्थकों को ढूंढना और उन पर भरोसा करना आसान बनाएं।