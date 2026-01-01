.gratis डोमेन क्या होता है?

.gratis एक्सटेंशन एक टॉप-लेवल डोमेन है जो स्पेनिश और लैटिन भाषा के "मुफ्त" शब्द पर आधारित है। यह उन वेबसाइटों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सामग्री, सेवाएं या उत्पाद मुफ्त में प्रदान करती हैं - चाहे पूरी तरह से या फ्रीमीयम मॉडल के हिस्से के रूप में।

क्रिएटर्स, SaaS टूल्स, गैर-लाभकारी संगठनों, मार्केटर्स और शिक्षकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त, यह एक्सटेंशन पारदर्शिता और विश्वास बनाने के साथ-साथ क्लिक-थ्रू रेट को बढ़ाने में मदद करता है। .gratis के साथ, आपका डोमेन आपके प्रचार का हिस्सा बन जाता है।

उदारता को अपना ब्रांड बनाएं। आज ही अपना .gratis डोमेन रजिस्टर करें।