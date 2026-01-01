.gratis डोमेन के साथ अधिक दें, कम शुल्क लें
₹ 2,359.0030% की बचत₹ 1,659.00 /पहला वर्ष
क्या आप निःशुल्क सेवाएं या सामग्री प्रदान कर रहे हैं? एक .gratis डोमेन आपके मूल्य को स्पष्ट करता है।
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
.gratis डोमेन क्यों चुनें?
एक ऐसे डोमेन के साथ विश्वास बनाएं और क्लिक बढ़ाएं जो सीधे तौर पर "मुफ्त" बताता हो।
- मुफ्त सेवाओं, उपकरणों या सामग्री की सक्रिय रूप से खोज कर रहे लोगों तक पहुंचें।
- रूपांतरण दरें बढ़ाएं - एक ऐसे डोमेन के साथ तुरंत अपेक्षाएं निर्धारित करें जो मुफ्त मूल्य का संकेत देता है।
- एक अद्वितीय, यादगार एक्सटेंशन का उपयोग करें जो सामान्य डोमेन से अलग दिखे।
- फ्रीमियम टूल्स, उपहार, परीक्षण ऑफ़र, ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म और अन्य के लिए आदर्श।
.gratis डोमेन क्या होता है?
.gratis एक्सटेंशन एक टॉप-लेवल डोमेन है जो स्पेनिश और लैटिन भाषा के "मुफ्त" शब्द पर आधारित है। यह उन वेबसाइटों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सामग्री, सेवाएं या उत्पाद मुफ्त में प्रदान करती हैं - चाहे पूरी तरह से या फ्रीमीयम मॉडल के हिस्से के रूप में।
क्रिएटर्स, SaaS टूल्स, गैर-लाभकारी संगठनों, मार्केटर्स और शिक्षकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त, यह एक्सटेंशन पारदर्शिता और विश्वास बनाने के साथ-साथ क्लिक-थ्रू रेट को बढ़ाने में मदद करता है। .gratis के साथ, आपका डोमेन आपके प्रचार का हिस्सा बन जाता है।
उदारता को अपना ब्रांड बनाएं। आज ही अपना .gratis डोमेन रजिस्टर करें।