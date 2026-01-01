New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
.fm डोमेन क्या है?

.fm मूल रूप से माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के लिए कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) के रूप में जाना जाता है। हालांकि, 'एफएम' रेडियो से इसके जुड़ाव के कारण, .fm एक्सटेंशन अब प्रसारण उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
चाहे आप रेडियो स्टेशन चला रहे हों, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म या संगीत स्ट्रीमिंग सेवा, .fm डोमेन श्रोताओं को तुरंत बता देता है कि आप ऑडियो सामग्री का एक विश्वसनीय स्रोत हैं। आज ही अपना .fm वेब पता सुरक्षित करें और अपनी बात सही श्रोताओं तक पहुंचाएं।
.fm डोमेन क्यों चुनें?

  • माइक्रोनेशिया का कंट्री कोड, अब रेडियो और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
  • स्ट्रीमिंग, संगीत और ऑडियो से संबंधित वेबसाइटों के लिए बिल्कुल उपयुक्त
  • पॉडकास्ट और ऑनलाइन रेडियो स्टेशनों के लिए सबसे पसंदीदा कोड के रूप में मान्यता प्राप्त
  • मीडिया व्यवसायों के लिए संक्षिप्त, आकर्षक और ब्रांड-योग्य
