.fm डोमेन क्या है?

.fm मूल रूप से माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के लिए कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) के रूप में जाना जाता है। हालांकि, 'एफएम' रेडियो से इसके जुड़ाव के कारण, .fm एक्सटेंशन अब प्रसारण उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

चाहे आप रेडियो स्टेशन चला रहे हों, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म या संगीत स्ट्रीमिंग सेवा, .fm डोमेन श्रोताओं को तुरंत बता देता है कि आप ऑडियो सामग्री का एक विश्वसनीय स्रोत हैं। आज ही अपना .fm वेब पता सुरक्षित करें और अपनी बात सही श्रोताओं तक पहुंचाएं।