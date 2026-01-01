Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
41,99  €90 % SPAREN
3,99  € /im 1. Jahr

Ob E-Commerce, zeitlich begrenzte Angebote oder Werbekampagnen – eine .sale-Domain signalisiert den Kunden, dass es ein Schnäppchen gibt.

.sale
Eine .sale-Domain signalisiert Besuchern sofort, was sie erwartet: Ein Produkt ist verfügbar und kann direkt gekauft werden. Ob Sie einen Online-Shop betreiben, saisonale Aktionen verwalten oder reduzierte Produkte hervorheben möchten – mit dieser Domain stehen Ihre Angebote im Mittelpunkt.
Es ist ideal für Marken, die direkt, klar und leicht auffindbar sein wollen, insbesondere während umsatzstarker Einkaufszeiten.
Eine .sale-Domain generiert Traffic und Aufmerksamkeit. Sie eignet sich perfekt für Werbeaktionen. Sie erzeugt Dringlichkeit durch einen starken Handlungsaufruf direkt im Domainnamen. Sie verbessert das SEO-Targeting – sie ist relevant für Nutzer, die nach Angeboten, Rabatten oder Sonderaktionen suchen. Sie ist relevant für Nutzer, die nach Angeboten, Rabatten oder Aktionen suchen.
Domaininformationen für .sale

TLD
.sale
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

