Erregen Sie Aufmerksamkeit mit einer .sale-Domain
41,99 € 3,99 € /im 1. Jahr
Ob E-Commerce, zeitlich begrenzte Angebote oder Werbekampagnen – eine .sale-Domain signalisiert den Kunden, dass es ein Schnäppchen gibt.
Was ist eine .sale-Domain?
Eine .sale-Domain signalisiert Besuchern sofort, was sie erwartet: Ein Produkt ist verfügbar und kann direkt gekauft werden. Ob Sie einen Online-Shop betreiben, saisonale Aktionen verwalten oder reduzierte Produkte hervorheben möchten – mit dieser Domain stehen Ihre Angebote im Mittelpunkt.
Es ist ideal für Marken, die direkt, klar und leicht auffindbar sein wollen, insbesondere während umsatzstarker Einkaufszeiten.
Warum sollte man eine .sale-Domain registrieren?
Eine .sale-Domain generiert Traffic und Aufmerksamkeit. Sie eignet sich perfekt für Werbeaktionen. Sie erzeugt Dringlichkeit durch einen starken Handlungsaufruf direkt im Domainnamen. Sie verbessert das SEO-Targeting – sie ist relevant für Nutzer, die nach Angeboten, Rabatten oder Sonderaktionen suchen. Sie ist relevant für Nutzer, die nach Angeboten, Rabatten oder Aktionen suchen.
Erzeugen Sie Dringlichkeit mit einer .sale-Domain – bringen Sie Kunden schnell auf Ihre Website.
Sichern Sie sich noch heute Ihren Verkauf mit einer .sale-Domain.
Domaininformationen für .sale
TLD
.sale
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €