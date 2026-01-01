Was ist eine .press-Domain?

Eine .press-Domain ist für alle gedacht, die im Journalismus, in den Medien, in der Kommunikation oder im Bereich der öffentlichen Angelegenheiten arbeiten.

Ob Sie eine Nachrichtenseite starten, einen Presseraum leiten oder offizielle Stellungnahmen veröffentlichen – es signalisiert, dass Ihre Inhalte aktuell, fundiert und für die Veröffentlichung geeignet sind.