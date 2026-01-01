Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Mit einer .press-Domain schaffen Sie Glaubwürdigkeit – sie ist eine hervorragende Wahl für Journalisten, Medienunternehmen und PR-Teams.

Was ist eine .press-Domain?

Eine .press-Domain ist für alle gedacht, die im Journalismus, in den Medien, in der Kommunikation oder im Bereich der öffentlichen Angelegenheiten arbeiten.
Ob Sie eine Nachrichtenseite starten, einen Presseraum leiten oder offizielle Stellungnahmen veröffentlichen – es signalisiert, dass Ihre Inhalte aktuell, fundiert und für die Veröffentlichung geeignet sind.
Warum sollte man eine .press-Domain registrieren?

Die Wahl einer .press-Domain kann Ihnen helfen, sich von der Masse abzuheben.

  • Sie ist speziell für die Veröffentlichung von Inhalten konzipiert. Besucher erkennen sofort, dass Ihre Website Nachrichten oder Medien zum Thema hat.
  • Sie ist ideal für Journalisten und PR-Teams. Veröffentlichen Sie Artikel, Pressemitteilungen, Media-Kits oder Portfolios.
  • Sie stärkt das Vertrauen und die Autorität Ihrer Online-Präsenz und verleiht ihr Professionalität.
Ob es sich um Eilmeldungen oder neue Gerüchte handelt, eine .press-Domain hilft den Menschen dabei, Neuigkeiten zuerst von Ihnen zu erfahren.
Domaininformationen für .press

TLD
.press
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird IDN unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

