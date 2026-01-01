Qu'est-ce qu'un domaine .press ?

Un domaine .press est conçu pour toute personne travaillant dans le journalisme, les médias, la communication ou les affaires publiques.

Que vous lanciez un site d'actualités, gériez une salle de presse ou partagiez des communiqués officiels, cela indique que votre contenu est opportun, fiable et conçu pour la publication.