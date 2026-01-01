Faites la une avec un domaine .press
Gagnez en crédibilité avec un domaine .press – c’est un excellent choix pour les journalistes, les médias et les équipes de relations publiques.
Qu'est-ce qu'un domaine .press ?
Un domaine .press est conçu pour toute personne travaillant dans le journalisme, les médias, la communication ou les affaires publiques.
Que vous lanciez un site d'actualités, gériez une salle de presse ou partagiez des communiqués officiels, cela indique que votre contenu est opportun, fiable et conçu pour la publication.
Pourquoi enregistrer un domaine .press ?
Choisir un domaine .press peut vous aider à vous démarquer.
- Conçu spécifiquement pour la publication, il indique d'emblée aux visiteurs que votre site web est lié à l'actualité ou aux médias.
- Idéal pour les journalistes et les agences de relations publiques, il permet d'héberger des articles, des communiqués de presse, des dossiers de presse ou des portfolios.
- Il renforce la confiance et l'autorité, et confère un professionnalisme accru à votre présence en ligne.
Qu’il s’agisse d’informations de dernière minute ou de rumeurs inédites, un domaine .press permettra aux gens d’être les premiers à entendre vos actualités.
Informations de domaine pour .press
TLD
.press
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
IDN est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €