Eine Domäne für Absolventen, Studiengänge und Fachleute in der Geschäftswelt.
Warum sollte man eine .mba-Domain registrieren?
Erstellen Sie einen professionellen, karriereorientierten Webauftritt, der Ihre Expertise hervorhebt.
- Präsentieren Sie Ihre Qualifikationen – zeigen Sie Besuchern, dass Sie über MBA-Kenntnisse verfügen oder diese anbieten.
- Bauen Sie eine professionelle Marke auf – nutzen Sie eine Domain, die Führungskompetenz, Glaubwürdigkeit und Bildung signalisiert.
- Erreichen Sie Kunden, Arbeitgeber oder Studierende mit einem klaren, zielgerichteten Domainnamen.
- Ideal für persönliche Portfolios, MBA-Programme, Alumni-Netzwerke oder Business-Blogs.
Was ist eine .mba-Domain?
Die .mba-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Fachkräfte mit einem Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (MBA) sowie für die Institutionen und Netzwerke, die sie unterstützen, entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal, um Erfolge zu präsentieren, Business Schools zu bewerben oder Vordenkerrolle zu teilen.
Egal ob Sie eine Unternehmensberatung aufbauen, eine persönliche Marke etablieren oder ein Universitätsprogramm repräsentieren, .mba verleiht Ihrer Domain sofortige Fokussierung und Autorität.
Nutzen Sie Ihre Ausbildung online. Registrieren Sie noch heute Ihre .mba-Domain und erzielen Sie Wirkung.
Domaininformationen für .mba
TLD
.mba
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €