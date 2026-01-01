Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Nutzen Sie Ihre Geschäftsdaten mit einer .mba-Domain.

41,99  €71 % SPAREN
11,99  € /im 1. Jahr

Eine Domäne für Absolventen, Studiengänge und Fachleute in der Geschäftswelt.

.mba
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Warum sollte man eine .mba-Domain registrieren?

Erstellen Sie einen professionellen, karriereorientierten Webauftritt, der Ihre Expertise hervorhebt.
  • Präsentieren Sie Ihre Qualifikationen – zeigen Sie Besuchern, dass Sie über MBA-Kenntnisse verfügen oder diese anbieten.
  • Bauen Sie eine professionelle Marke auf – nutzen Sie eine Domain, die Führungskompetenz, Glaubwürdigkeit und Bildung signalisiert.
  • Erreichen Sie Kunden, Arbeitgeber oder Studierende mit einem klaren, zielgerichteten Domainnamen.
  • Ideal für persönliche Portfolios, MBA-Programme, Alumni-Netzwerke oder Business-Blogs.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .mba-Domain?

Die .mba-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Fachkräfte mit einem Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (MBA) sowie für die Institutionen und Netzwerke, die sie unterstützen, entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal, um Erfolge zu präsentieren, Business Schools zu bewerben oder Vordenkerrolle zu teilen.
Egal ob Sie eine Unternehmensberatung aufbauen, eine persönliche Marke etablieren oder ein Universitätsprogramm repräsentieren, .mba verleiht Ihrer Domain sofortige Fokussierung und Autorität.
Nutzen Sie Ihre Ausbildung online. Registrieren Sie noch heute Ihre .mba-Domain und erzielen Sie Wirkung.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .mba

TLD
.mba
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.co

.com

.de

.eu

.fun

.gg

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.