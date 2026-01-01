একটি .engineer ডোমেইন দিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন

৳  5,519.0080% সাশ্রয়
৳  1,109.00 /১ম বছর

ব্যক্তি থেকে শুরু করে ফার্ম, একটি .engineer ডোমেইন আপনার সাইটকে একটি পেশাদার পরিচয় দেয়।

.engineer
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

কেন একটি .engineer ডোমেইন বেছে নেব?

আপনার দক্ষতা এমন একটি ডোমেনের সাথে উপস্থাপন করুন যা আপনার মতোই কঠোর পরিশ্রম করে।
  • নিয়োগকর্তা, ক্লায়েন্ট বা সহযোগীদের দেখান যে আপনি আপনার পেশা সম্পর্কে গুরুতর।
  • আপনার ফোকাসের ক্ষেত্র - সিভিল, সফটওয়্যার, মেকানিক্যাল, অথবা তার বাইরে - আপনার ব্র্যান্ডের অংশ করুন।
  • সঠিক দর্শকদের আকর্ষণ করুন। আপনার পরিষেবা, পোর্টফোলিও, অথবা টেকনিক্যাল ব্লগ দ্রুত বুঝতে লোকেদের সাহায্য করুন।
  • ব্যক্তিগত সাইট, ইঞ্জিনিয়ারিং টিম, পোর্টফোলিও, অথবা শিক্ষামূলক সামগ্রীর জন্য এটি ব্যবহার করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.engineer ডোমেইন কী?

.engineer ডোমেইন হল একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রের ব্যক্তি এবং কোম্পানিগুলির জন্য তৈরি করা হয়। এটি পেশাদারদের জন্য উপযুক্ত যারা যোগ্যতা প্রদর্শন করে, পোর্টফোলিও তৈরি করে এমন শিক্ষার্থী, অথবা পরিষেবা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাগুলির জন্য উপযুক্ত।
আপনি কোডিং সলিউশন, অবকাঠামো ডিজাইন, অথবা বাস্তব-বিশ্বের সমস্যা সমাধান যাই করুন না কেন, এই ডোমেইনটি আপনাকে আপনার কাজ স্পষ্টতা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। এটি প্রত্যাশা নির্ধারণ করে এবং কাজের সুযোগ থেকে শুরু করে নতুন ক্লায়েন্টদের জন্য দরজা খুলে দেয়।
আপনার পেশাকে প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেনের মাধ্যমে আপনার দক্ষতাকে সামনে এবং কেন্দ্রে রাখুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.engineer এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.engineer
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।