একটি .engineer ডোমেইন দিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন
ব্যক্তি থেকে শুরু করে ফার্ম, একটি .engineer ডোমেইন আপনার সাইটকে একটি পেশাদার পরিচয় দেয়।
কেন একটি .engineer ডোমেইন বেছে নেব?
- নিয়োগকর্তা, ক্লায়েন্ট বা সহযোগীদের দেখান যে আপনি আপনার পেশা সম্পর্কে গুরুতর।
- আপনার ফোকাসের ক্ষেত্র - সিভিল, সফটওয়্যার, মেকানিক্যাল, অথবা তার বাইরে - আপনার ব্র্যান্ডের অংশ করুন।
- সঠিক দর্শকদের আকর্ষণ করুন। আপনার পরিষেবা, পোর্টফোলিও, অথবা টেকনিক্যাল ব্লগ দ্রুত বুঝতে লোকেদের সাহায্য করুন।
- ব্যক্তিগত সাইট, ইঞ্জিনিয়ারিং টিম, পোর্টফোলিও, অথবা শিক্ষামূলক সামগ্রীর জন্য এটি ব্যবহার করুন।
.engineer ডোমেইন কী?
.engineer এর ডোমেন তথ্য
