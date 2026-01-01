একটি .design ডোমেন দিয়ে আপনার অবস্থান তৈরি করুন

সৃজনশীল, স্টুডিও এবং ডিজাইন-ফরওয়ার্ড ব্র্যান্ডের জন্য উপযুক্ত, একটি .design ডোমেইন তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বকে বলে দেয় আপনি কী করেন - এবং আপনি এটি সম্পর্কে কতটা গুরুতর।

আপনার পোর্টফোলিও, আপনার ব্র্যান্ড

.design ডোমেনের মাধ্যমে একজন সৃজনশীল পেশাদার হিসেবে আপনার পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করুন। আপনি আপনার সাম্প্রতিক প্রকল্পগুলি প্রদর্শন করছেন বা ডিজাইন পরিষেবা প্রদান করছেন, এটি আপনার নামকে আপনার বিশেষত্বের সাথে সংযুক্ত করার একটি স্মার্ট উপায়।
একটি .design ডোমেইন আপনার কাজকে তার প্রাপ্য স্পটলাইট দেয়। janedoe.design এর মতো একটি ওয়েব ঠিকানা থাকা সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট এবং সহযোগীদের আপনার সাইটে আসার আগেই তাদের বলে দেয় যে আপনি কী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।
.design ডোমেইন

.design দিয়ে আপনার অনলাইন উপস্থিতি তৈরি করুন

যখন প্রতিটি ফ্রিল্যান্সার এবং ব্যবসা অনলাইনে থাকে, তখন প্রায়শই একটি ডোমেন নামই আপনার ব্র্যান্ডের সাথে প্রথম যোগাযোগের মাধ্যম হবে। তাই, একটি .design ডোমেন ব্যবহার করে এটিকে কার্যকর করুন যা তাৎক্ষণিকভাবে একটি সুর সেট করে এবং আপনার সৃজনশীল মনোযোগের সাথে যোগাযোগ করে।
জেনেরিক ডোমেইন এক্সটেনশনের বিপরীতে, .design সৃজনশীলদের জন্য তৈরি। আপনার পোর্টফোলিওকে আরও জোরে বলুন, এবং এমন একটি ব্র্যান্ড পান যা আপনার ঘরে বসেই মনে হয়।
আজই আপনার .design ডোমেইনটি সুরক্ষিত করুন - অন্য কেউ দাবি করার আগেই এমন একটি ব্র্যান্ড পান যা অনন্যভাবে আপনার।
.design ডোমেইন

