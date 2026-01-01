.gmbh ডোমেইন দিয়ে আপনার ব্যবসাকে এমন একটি নাম দিন যা মানুষের বিশ্বাসযোগ্য।

৳  6,499.0038% সাশ্রয়
৳  4,049.00 /১ম বছর

GmbH-নিবন্ধিত ব্যবসার জন্য, একটি .gmbh ডোমেইন তাৎক্ষণিক বিশ্বাসযোগ্যতা যোগ করে।

.gmbh
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

কেন .gmbh ডোমেইন বেছে নেবেন?

DACH বাজারে এবং তার বাইরেও আপনার ব্যবসায়িক পরিচয়কে শক্তিশালী করুন।
  • অবিলম্বে বিশ্বাস স্থাপন করুন। গ্রাহক, ক্লায়েন্ট এবং অংশীদারদের দেখান যে আপনি একটি যাচাইকৃত, নিবন্ধিত কোম্পানি।
  • আপনার GmbH অবস্থা প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেনের মাধ্যমে আপনার ব্যবসায়িক কাঠামো স্পষ্টভাবে জানান।
  • প্রথম ইন্টারঅ্যাকশন থেকেই এমন একটি ব্র্যান্ড তৈরি করুন যা বিশ্বাসযোগ্য এবং সম্মতিপূর্ণ দেখায়।
  • জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, অথবা যেকোনো জার্মান-ভাষী বাজারে ক্লায়েন্টদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.gmbh ডোমেইন কী?

.gmbh ডোমেইন হল একটি সীমাবদ্ধ শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা কেবলমাত্র GmbH হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত কোম্পানিগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - জার্মান-ভাষী দেশগুলিতে সীমিত দায় কোম্পানি (LLC) এর অনুরূপ একটি আইনি সত্তা। শুধুমাত্র এই কাঠামো সহ যাচাইকৃত ব্যবসাগুলি এটি নিবন্ধন করতে পারে।
এই এক্সটেনশনটি বৈধতা যোগ করে, আপনার ব্যবসার মর্যাদাকে শক্তিশালী করে এবং সঠিক দর্শকদের দ্বারা আপনাকে খুঁজে পেতে সহায়তা করে। আপনি স্থানীয় বা বিশ্বব্যাপী, এটি শুরু থেকেই আস্থার অনুভূতি তৈরি করে।
আপনার ডোমেনকে আপনার ব্যবসার শক্তি প্রতিফলিত করতে দিন। আজই আপনার .gmbh ডোমেন নিবন্ধন করুন এবং আপনার গ্রাহকদের দেখান যে তারা সক্ষম হাতে রয়েছে।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.gmbh এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.gmbh
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।