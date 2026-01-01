Own your unique corner of the web with a .ws domain
What is a .ws domain?
Why choose a .ws domain?
- Country code for Samoa, often marketed as “web site”
- Open for everyone to register
- Short, catchy, and versatile across industries
- Great alternative if your .com is taken
- Easy to remember, with creative branding opportunities.
