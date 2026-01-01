যত্ন একটি .healthcare ডোমেন দিয়ে শুরু হয়

৳  12,509.0032% সাশ্রয়
৳  8,459.00 /১ম বছর

চিকিৎসা প্রদানকারী, সুস্থতা ব্র্যান্ড এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য একটি বিশ্বস্ত ডোমেইন।

.healthcare
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

কেন .healthcare ডোমেইন বেছে নেবেন?

রোগীদের এবং অংশীদারদের দেখান যে আপনার সাইটটি মনোযোগী, পেশাদার এবং সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।
  • দর্শকদের জানান যে আপনার ওয়েবসাইট স্বাস্থ্য ও যত্ন পরিষেবার জন্য নিবেদিতপ্রাণ।
  • তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাস তৈরি করুন - নির্ভরযোগ্যতা এবং শিল্পের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করুন।
  • অনুসন্ধানের দৃশ্যমানতা উন্নত করুন - ক্লিনিক, টেলিহেলথ, বা সুস্থতা প্রোগ্রামের মতো পরিষেবাগুলির জন্য স্বীকৃতি বৃদ্ধি করুন।
  • সকল ধরণের যত্ন সমর্থন করুন - প্রদানকারী, প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষাবিদ বা জনস্বাস্থ্য সংস্থার জন্য আদর্শ।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.healthcare ডোমেইন কী?

.healthcare ডোমেইন হল চিকিৎসা ও সুস্থতার ক্ষেত্রে কর্মরত পেশাদার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন। এটি ক্লিনিক, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি স্টার্টআপ, শিক্ষাবিদ এবং অলাভজনক সংস্থাগুলি দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যারা যত্নের মাধ্যমে সম্প্রদায়গুলিকে সেবা দেয়।
এই ডোমেন ব্যবহার বৈধতা যোগ করে, স্পষ্টতা উন্নত করে এবং আপনার ডিজিটাল উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া এবং বিশ্বাস করা সহজ করে তোলে - বিশেষ করে এমন একটি শিল্পে যেখানে নির্ভুলতা এবং পেশাদারিত্ব অপরিহার্য।
আপনার যত্ন পরিষেবা এমন জায়গায় অফার করুন যেখানে লোকেরা এটি খুঁজে পেতে পারে।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.healthcare এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.healthcare
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।