যত্ন একটি .healthcare ডোমেন দিয়ে শুরু হয়
চিকিৎসা প্রদানকারী, সুস্থতা ব্র্যান্ড এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য একটি বিশ্বস্ত ডোমেইন।
কেন .healthcare ডোমেইন বেছে নেবেন?
- দর্শকদের জানান যে আপনার ওয়েবসাইট স্বাস্থ্য ও যত্ন পরিষেবার জন্য নিবেদিতপ্রাণ।
- তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাস তৈরি করুন - নির্ভরযোগ্যতা এবং শিল্পের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করুন।
- অনুসন্ধানের দৃশ্যমানতা উন্নত করুন - ক্লিনিক, টেলিহেলথ, বা সুস্থতা প্রোগ্রামের মতো পরিষেবাগুলির জন্য স্বীকৃতি বৃদ্ধি করুন।
- সকল ধরণের যত্ন সমর্থন করুন - প্রদানকারী, প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষাবিদ বা জনস্বাস্থ্য সংস্থার জন্য আদর্শ।
.healthcare ডোমেইন কী?
.healthcare এর ডোমেন তথ্য
