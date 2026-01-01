Wo sich Expertise wie zu Hause anfühlt – .house lädt Ihr Publikum ein.

Die .house-Domain eignet sich ideal für Fachleute aus der Immobilienbranche, wie Immobilienmakler, Architekten, Bauunternehmer, Innenarchitekten oder Dienstleister rund ums Haus. Sie vermittelt Besuchern sofort, was Sie anbieten, und schafft Vertrauen und Nähe.

Außerdem ist Ihre Webadresse dadurch suchmaschinenfreundlich und leicht zu merken – und erhält eine persönliche Note. Ob Sie Immobilienangebote verwalten, Renovierungen präsentieren oder Dienstleistungen rund ums Haus anbieten: Eine .house-Domain verleiht Ihrer Website Charakter.