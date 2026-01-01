Mit einer .house-Domain fühlen sich Ihre Besucher wie zu Hause.
Die Domain-Domain .house heißt jede Art von Zuhause willkommen, sei es zum Verkauf von Immobilien, zur Präsentation von Inneneinrichtungen, zum Anbieten von Dienstleistungen zur Hausrenovierung oder einfach zum Teilen Ihrer persönlichen Geschichte oder Ihres Familienlebens.
Wo sich Expertise wie zu Hause anfühlt – .house lädt Ihr Publikum ein.
Die .house-Domain eignet sich ideal für Fachleute aus der Immobilienbranche, wie Immobilienmakler, Architekten, Bauunternehmer, Innenarchitekten oder Dienstleister rund ums Haus. Sie vermittelt Besuchern sofort, was Sie anbieten, und schafft Vertrauen und Nähe.
Außerdem ist Ihre Webadresse dadurch suchmaschinenfreundlich und leicht zu merken – und erhält eine persönliche Note. Ob Sie Immobilienangebote verwalten, Renovierungen präsentieren oder Dienstleistungen rund ums Haus anbieten: Eine .house-Domain verleiht Ihrer Website Charakter.
Für jedes Haus und die Geschichte dahinter
Neben der geschäftlichen Nutzung eignet sich .house auch hervorragend für private Zwecke, beispielsweise für einen Familienblog, DIY-Tipps oder die Dokumentation der Renovierung Ihres Traumhauses. Eine .house-Domain verleiht Ihren Inhalten eine gemütliche, authentische und unverwechselbare Note.
Ob Sie eine Marke aufbauen oder Ihrem Online-Auftritt einfach eine persönliche Note verleihen möchten – .house ist die perfekte Lösung. Machen Sie Ihre Webadresse mit einer .house-Domain zu einem Teil Ihrer Geschichte.
