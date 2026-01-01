Die .org-Gemeinschaft ist breit gefächert, und während andere Domains in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region verwendet werden, wird die .org-Domain hauptsächlich von gemeinnützigen Organisationen in verschiedenen Ländern genutzt. Diese TLD eignet sich perfekt zur Unterstützung von Menschen, die sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen wollen, um als Gruppe Großes zu leisten. Beispiele hierfür sind:

Karitative Organisationen und Fundraiser

Humanitäre Hilfsprogramme

Kulturelle und religiöse Organisationen

Wenn Sie ein Unternehmen führen, können Sie .org auch für die Landingpage Ihrer Unternehmensstiftung verwenden. Das gibt Ihren Kunden den Eindruck, dass Sie sie nicht nur für Werbezwecke haben.