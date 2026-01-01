Absolut, die Top-Level-Domain .biz ist genauso sicher wie andere beliebte Domainendungen wie .com, .org oder .net.

Wir bieten ein kostenloses SSL-Zertifikat mit jedem Webhosting-Plan-Kauf, um Ihre persönlichen Daten und Online-Geschäft zu schützen. Wir bieten auch einen gratis WHOIS-Datenschutz für alle berechtigten Domains.