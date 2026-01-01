.pl-Domain - Die bekannteste Endung in Polen

Mit rund 38 Millionen Einwohnern ist Polen die sechstgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union. Wer ein Stück vom Kuchen abhaben will, sollte einen .pl-Domainnamen registrieren.

Ganz gleich, ob Sie ein lokales Unternehmen besitzen oder ein polnisches Publikum für Ihr E-Commerce-Geschäft gewinnen wollen, .pl verbessert die Sichtbarkeit Ihrer Website in den lokalen Suchergebnissen. Das bedeutet mehr organische Leads, die Sie in zahlende Kunden umsetzen können.