Neden .pl Domain Kayıt Etmelisiniz?

.com ve .net gibi jenerik TLD'ler daha popüler olsa da .pl gibi ülke kodu uzantıları yerel dili konuşanlar arasında güven kazanmanıza yardım eder. Bir .pl alan adı, onların dilini konuşup sorunlarını anlayabileceğinizi gösterir.

.pl domain, konum sınırlarının ötesinde, Professional League, Private Line ve Public Library gibi ilgili kısaltmalara sahip kuruluşlar için de uygundur.