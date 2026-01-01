Erreichen Sie globale Ziele mit einer .global-Domain

98,99  €69 % SPAREN
30,99  € /im 1. Jahr

Starten Sie Ihre internationale digitale Reise mit einer .global-Domain – die perfekte Wahl für Unternehmen und Privatpersonen, die sich nicht auf ein Land beschränken wollen.

.global
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Was ist eine .global-Domain?

Die .global-Domain ist eine spezielle Webadresse, die für jedermann registrierbar ist und Ihre globale Online-Präsenz stärkt. Mit dieser Top-Level-Domain zeigen Sie jedem, dass Ihre Marke über Grenzen hinausreicht.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .global-Domain und etablieren Sie eine globale Online-Präsenz.
.global-Domain

Warum eine .global-Domain wählen?

  • Ideal für Unternehmen mit globaler Reichweite oder Ambitionen
  • Signiert internationale Präsenz und Inklusivität
  • Schafft Vertrauen bei einem globalen Publikum branchenübergreifend
  • Leicht zu merken und stärkt die internationale Markenbildung.
.global-Domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.