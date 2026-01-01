TV ist die länderspezifische Top-Level-Domain des polynesischen Inselstaates Tuvalu im Pazifischen Ozean. Da es jedoch auch die Abkürzung des Wortes „Television” ist, wurde es online bei Streaming-, Medien- und Entertainment-Unternehmen beliebt.

Eine .tv-Erweiterung hilft einem Unternehmen, das Videos oder Streaming-Dienste anbietet, in einem überfüllten Markt hervorzustechen und zeigt Besuchern, was sie von der Website erwarten können.

Die Hauptzielgruppe für .tv Domainnamen sind Websites mit Video-Inhalten, aber auch Medien- und Marketingunternehmen, die eine Verbindung zu Online-Video-Marken herstellen möchten, nutzen diese TLD.

Eine .tv-Domain eignet sich auch bestens, wenn Sie in Tuvalu ein lokales Unternehmen betreiben.