Seien Sie zuverlässig und vertrauenswürdig mit einer .ltd-Domain.
Die .ltd-Domain ist die Abkürzung für Limited Company und eine hervorragende Wahl für jedes Unternehmen, Startup oder jeden Unternehmer.
Was ist eine .ltd-Domain?
Die Endung .ltd, die in Großbritannien, Irland und Kanada mit Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs) in Verbindung gebracht wird, ist eine vielseitige Top-Level-Domain für Unternehmer und Freiberufler. Aber keine Sorge, falls Sie noch kein Unternehmen gegründet haben – jeder kann eine .ltd-Domain registrieren.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .ltd-Domain und zeigen Sie Ihren Kunden, dass sie Ihrem Unternehmen vertrauen können.
Warum eine .ltd-Domain registrieren?
Eine .ltd-Domain signalisiert sofort Ihren Status als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie verleiht Ihrer Marke ein professionelles, glaubwürdiges und einprägsames Erscheinungsbild. Sie ist leichter zu sichern als .com und bietet eine hohe Verfügbarkeit für Firmennamen. Sie unterstützt SEO und Markenkonsistenz für Unternehmen, die unter dem Namen „Ltd.“ firmieren.