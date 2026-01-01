.it Domain

14,99  €67 % SPAREN
4,99  € /im 1. Jahr

Werden Sie mit einer .it-Domain kreativ oder bewerben Sie Ihre Website in Italien.

Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Etablieren Sie Ihre Marke mit einer .it-Domain

.it ist die Italien zugewiesene nationale Top-Level-Domain, die Ihnen hilft, Ihre Produkte oder Dienstleistungen auf dem italienischen Markt zu verkaufen. .it-Websites zeigen Besuchern sofort, dass die Unternehmen mit diesem schönen Land verbunden sind oder eng mit italienischen Produkten zusammenhängen.
Die Verwendung einer .it-Domain unterstützt außerdem Ihr Wachstum in Italien und bietet einen SEO-Vorteil, indem Ihre Website bessere Sichtbarkeit in lokalen Suchresultaten erhält.
Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind, können Sie auch Domain-Hacks mit der Endung .it erstellen. Einige der Wörter, mit denen Sie in Ihren Domainnamen spielen können, sind ex.it und spl.it.
Warum eine italienische Domain wie .it kaufen?

.it-Domains sind in Italien sehr beliebt, weil sie Marken und Unternehmen dabei helfen zu vermitteln, dass ihre Produkte in Italien hergestellt werden. Diese TLDs tragen auch dazu bei, die Aufmerksamkeit italienischer Online-Einkäufer zu wecken.
