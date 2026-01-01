.email ist eine generische Top-Level-Domain (gTLD). Sie dient im Wesentlichen zwei Zwecken: Entweder informiert sie Besucher darüber, dass sich auf Ihrer Unternehmenswebsite alles um E-Mails dreht, oder sie schafft ein professionelles und vertrauenswürdiges E-Mail-Konto für Ihre Marke.

Es handelt sich um eine gültige Domain, für die es keine Einschränkungen gibt. .email ist außerdem eine neue gTLD mit einer hohen Verfügbarkeit, sodass Sie wahrscheinlich genau den Namen erhalten, den Sie haben möchten.

