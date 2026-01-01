Was bedeutet eine .click-Domain?

.click ist eine Domain, die zum Handeln anregt und potenzielle Kunden der Conversion einen Schritt näher bringt. Vom Auffinden Ihrer Inhalte bei Google bis zum Kauf über Ihre Website – jeder Schritt beginnt mit einem Klick.

Wenn Sie mehr Leser für Ihre Blogbeiträge gewinnen oder Ihre E-Commerce-Umsätze steigern möchten, registrieren Sie noch heute eine .click-Domain und machen Sie jeden Klick zu einem Erfolg.