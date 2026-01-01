Setzen Sie ein Statement mit einer .black-Domain
65,99 €76 % SPAREN15,99 € /im 1. Jahr
Raffiniert, elegant und anspruchsvoll – eine .black-Domain hilft Ihnen dabei, eine einprägsame Online-Identität zu schaffen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .black-Domain?
Die .black-Domain ist ideal für Luxusmarken, Designer, Nachtclubs, Künstler, Musiker und Kreative, die eine markante Identität suchen.
Schwarz ist auch bei Künstlern und Musikern beliebt, die die Farbe nutzen, um Bedeutung oder einen ästhetischen Fokus zu vermitteln. Wenn Ihre Marke auf kontrastreiche Bilder oder Minimalismus setzt, bietet Schwarz den perfekten Rahmen.
Warum sollte man sich für einen .black-Domainnamen entscheiden?
Eine .black-Domain zieht die Aufmerksamkeit auf sich und vermittelt einen anspruchsvollen Stil. Sie ist eine unverwechselbare Alternative zu herkömmlichen Domainendungen und bietet mehr kreative Freiheit bei der Benennung Ihrer Website oder Ihres Unternehmens.
Egal ob Sie eine Luxusmarke oder künstlerisches Flair bewerben möchten, eine .black-Domain hilft Ihnen dabei, dies klar und einprägsam auszudrücken.
Bereit, online für Aufsehen zu sorgen? Registrieren Sie noch heute Ihre .black-Domain und präsentieren Sie sich im Web mit Stil.
Domaininformationen für .black
TLD
.black
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €