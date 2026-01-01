Sorgen Sie mit einer .cleaning-Domain für einen makellosen ersten Eindruck.
53,99 € /im 1. Jahr
Eine .cleaning-Domain sagt Besuchern genau, was Sie tun – und schafft so von Anfang an Vertrauen.
Warum eine .cleaning-Domain wählen?
Machen Sie Ihren Domainnamen zu Ihrem stärksten Marketinginstrument.
- Machen Sie Ihren Besuchern klar, dass sich Ihre Website um Reinigungsdienstleistungen dreht – ganz ohne Rätselraten.
- Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden und geben Sie ihnen Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Dienstleistung mit einer klaren, professionellen Domain.
- Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit mit einer suchwortreichen Domain-Endung, die den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe entspricht.
- Nutzen Sie sie für Wohnungsreinigungen, Büroreinigungen, Nischendienstleistungen oder auch Franchise-Plattformen.
Was ist eine .cleaning-Domain?
Eine .cleaning-Domain ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Reinigungsfachkräfte und -unternehmen entwickelt wurde. Von Anbietern für private und gewerbliche Reinigungsdienste bis hin zu Geräteherstellern und Buchungsplattformen – sie verhilft Ihrer Marke zu einer zielgerichteten und glaubwürdigen Online-Präsenz.
Besonders in wettbewerbsintensiven lokalen Märkten, wo Vertrauen und Transparenz unerlässlich sind, ist dies von Vorteil. Eine .cleaning-Domain macht Ihr Unternehmen leichter auffindbar – und somit auch leichter auswählbar.
Optimieren Sie Ihre Online-Präsenz mit einer Domain, die genauso hart arbeitet wie Sie.
Domaininformationen für .cleaning
TLD
.cleaning
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €