Was ist eine .cfd Domain?

Kurz für Clothing, Fashion und Design, ist .cfd die ideale Domainendung für alle, die Kleidung nicht nur als Grundbedürfnis sehen, sondern als Ausdruck von Status, Individualität und Persönlichkeit.

Wenn Sie Menschen dazu inspirieren möchten, ihre Persönlichkeit durch Kleidung auszudrücken, ist .cfd genau das Richtige für Sie. Teilen Sie Ihre Leidenschaft für Mode mit einer .cfd Domain.