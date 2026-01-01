.tv est le domaine de premier niveau associé au code pays pour la nation insulaire polynésienne de Tuvalu. Cependant, sa similitude avec l'abréviation du mot « télévision » l'a rendu populaire en ligne auprès des entreprises de streaming, médias et divertissements.

Une extension .tv permet à une entreprise offrant des vidéos ou des services de streaming de se démarquer sur un marché saturé et d'indiquer aux visiteurs ce qu'ils peuvent attendre sur leur site.

Les sites hébergeant du contenu vidéo sont le public principal pour un nom de domaine .tv, mais d'autres utilisateurs comprennent les entreprises de médias et de marketing qui cherchent à créer une association avec des marques vidéo en ligne.

C'est aussi idéal si vous dirigez une entreprise locale à Tuvalu.